Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 27.04.2024

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall Lembruch

Eine 60-jährige Frau aus Lembruch befuhr am Freitag, 26.04.2024, gegen 13:15 Uhr, mit ihrem PKW die Alte Dorfstraße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung B 51. Nachdem sie an der B 51 ankam, bog sie auf diese auf. Hier übersah die Frau allerdings einen 45-jährigen Mann aus Westoverledingen mit seinem LKW, welcher die vorfahrtberechtigte B 51 in Richtung Diepholz befuhr. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Frau leichte Verletzungen davontrug.

Verkehrsunfall Barnstorf

In der Nacht von Freitag, 26.04.2024, 22:00 Uhr, bis Samstag, 27.04.2024, 01:10 Uhr kam es in der Lessingstraße zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Hier befuhr der Fahrer eines PKW die Lessingstraße aus Richtung Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung Hauffstraße. An der dortigen Fahrbahnverengung übersah der Fahrzeugführer eine dortige Verkehrsinsel und überfährt diese, wodurch die dortigen Verkehrszeichen beschädigt werden. Anschließend entfernt sich der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug können während der Unfallaufnahme durch die Polizei vorgefunden werden. Im weiteren Verlauf des Samstagvormittags konnte der verursachende 50-jährige Barnstorfer Fahrzeughalter und gleichzeitig Fahrzeugführer festgestellt werden. Diesem wurde die Eröffnung eines Strafverfahrens wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle eröffnet.

Stuhr-Brinkum, 25/26.04.2024 - Einbruch in Friseursalon

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in einen Friseursalon in der Syker Straße in Stuhr-Brinkum. Bislang unbekannte Täter drangen hierbei gewaltsam in die Räumlichkeiten ein. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1350 Euro. Bei einem weiteren Friseursalon sowie einem Outlet-Geschäft in unmittelbarer Nähe zum ersten Tatort blieb es lediglich bei einem Versuch. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter hier von weiteren Tathandlungen ab, eventuell wurden sie gestört und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Weyhe unter 0421-80660

Stuhr, 26.04.2024 - Führerschein nach Straßenverkehrsgefährdung beschlagnahmt

Am Freitagabend, gegen 22 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Straßen Kronsbruch/Delmenhorster Straße (B322) zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines BMW befuhr die Straße Kronsbruch in Richtung B322. Hierbei missachtete er beim Einfahren auf die B322 die Vorfahrt eines Verkehrsteilenehmers, welcher einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern konnte. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie der Beeinflussung durch Alkohol, schanzte der BMW über die gesamte Fahrbahn der B322 hinweg und kam erst im Seitenraum zum Stehen. Der Fahrzeugführer des BMW versuchte zunächst fußläufig zu flüchten, konnte jedoch durch die eingesetzten Polizeibeamten im Nahbereich festgestellt werden. Nachdem er den Konsum alkoholischer Getränke einräumte, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde zudem beschlagnahmt.

Diebstahl eines Anhängers in Bassum

Am Freitag, zwischen 13:20 Uhr und 13:30 Uhr, kam es in der Agnes-Schlu-Straße in Bassum zu einem Diebstahl von einem Pkw-Anhänger. Ein 60-jähriger Bassumer erstattete bei der Polizei in Syke eine Anzeige und gab an, dass er seinen Pkw samt Anhänger in der Agnes-Schlu-Straße geparkt habe. Dann habe er sein Fahrzeug nach ca. 10 Minuten wieder aufgesucht und habe das Verschwinden seines Anhängers festgestellt. Auf Grund der genau bestimmbaren Tatzeit zur Tageszeit erhofft sich die Polizei Syke Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 04242-969-0.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell