LPI-J: Mopedfahrer gestürzt

Hermsdorf (ots) - Bislang noch Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Fahrzeuganhänger. Die Diebe suchten zunächst das Firmengrundstück in der Holzlandstraße in Hermsdorf auf und zertrennten das Schloss am Zufahrtstor. Anschließend koppelten die Täter den abgestellten Anhänger an ein Fahrzeug und entkamen unerkannt. Bei dem Anhänger, welcher einen Wert von ca. 5000 Euro hat, handelt es sich um einen doppelachsigen Spezialanhänger für ...

mehr