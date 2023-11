POL-PB: BMW und VW nachts entwendet

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots) - (mb) Am Knickweg ist in der Nacht zu Dienstag in einen Handwerksbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik eingebrochen worden. Der Betrieb wurde am Montag gegen 18.45 Uhr geschlossen. Am Dienstagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter den Einbruch gegen 04.40 Uhr. An der Rückseite des Firmengebäudes hatten die Täter eine Tür aufgebrochen. Sie durchsuchten die gesamte Firma und brachen einen Tresor auf. Zur Beute zählen verschiedene ...

mehr