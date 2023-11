POL-PB: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Paderborn (ots) - (mb) In der Nacht zu Mittwoch ist am Frankfurter Weg ein gewerblich genutztes Gebäude durch ein Feuer völlig zerstört worden. Der Sachschaden geht in die Millionen. Mehrere Passanten meldeten gegen 00.25 Uhr ein Feuer in einem Gebäude am Frankfurter Weg. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr standen Gebäudeteile bereits in Vollbrand. Die ...

mehr