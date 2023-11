Polizei Paderborn

POL-PB: Feuer vernichtet Matratzengeschäft, Werkstatt und Pizzeria

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Mittwoch ist am Frankfurter Weg ein gewerblich genutztes Gebäude durch ein Feuer völlig zerstört worden. Der Sachschaden geht in die Millionen.

Mehrere Passanten meldeten gegen 00.25 Uhr ein Feuer in einem Gebäude am Frankfurter Weg. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr standen Gebäudeteile bereits in Vollbrand. Die Schaufensterscheiben zersprangen und das Feuer verbreitete sich schnell über die gesamte Gewerbehalle, in der ein Matratzenstudio, eine Autowerkstatt und eine Pizzeria betrieben werden. Teile des Daches und der Fassade stürzten ein. Die Brandbekämpfung zog sich bis in die frühen Morgenstunden. Im Verlauf der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Frankfurter Weg war bis 04.50 Uhr gesperrt.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und übernahm die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell