POL-FR: Böllen: Motorrad weicht schwarzen Auto in Kurve aus und kommt zu Fall - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Mit seinem Motorrad war am Samstag, 20.07.2024 gegen 17.00 Uhr ein 19 Jahre alter Mann auf der L 131 talwärts von Böllen in Richtung Wembach unterwegs. In einer Kurve soll ihm ein Fahrzeug entgegengekommen sein, welches die Kurve schnitt und auf seine Fahrspur kam. Der 19-Jährige wich aus und kam zu Fall. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 2000 Euro, der Motorradfahrer blieb unverletzt. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle. Es soll sich um einen schwarzen VW Polo oder Golf gehandelt haben. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

