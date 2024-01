POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgänger greift Autofahrer an - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus am Mittwochabend in der Pforzheimer Südstadt ermittelt die Kriminalpolizei. Das Feuer war gegen 20 Uhr im Keller des in der Calwer Straße befindlichen Gebäudes ausgebrochen und wurde von der Feuerwehr rasch gelöscht. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand, der Sachschaden dürfte eher gering sein. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ...

