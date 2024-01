Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Unfallflucht nach Kollision im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen

Enzkreis (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 44.000 Euro ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall in Wurmberg entstanden, als sich zwei entgegenkommende Autos seitlich touchierten. Einer der Beteiligten flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Volvos gegen 15 Uhr die Landesstraße 1135 von Wurmberg kommend, als ihm ein silberfarbener Renault Clio entgegenkam, der offenbar zu weit in die Fahrbahnmitte geriet. Hierdurch kam es in der Folge zur seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei die linke Seite des Volvos stark beschädigt wurden. Während der Fahrer des Volvos anschließen anhielt, setzte der unbekannte Verkehrsteilnehmer mit seinem offenbar ebenfalls nicht unerheblich beschädigten Renault seine Fahrt in Richtung Ortsmitte Wurm fort und flüchtete von der Unfallstelle.

Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041 9693-0 in Verbindung zu setzen.

