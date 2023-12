Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Schwerer Diebstahl, Handys aus Shop gestohlen, drei Täter flüchten

Emsdetten (ots)

Drei unbekannte Täter haben am späten Freitagnachmittag (15.12.23) aus einem Handyshop an der Kirchstraße mehrere Mobiltelefone gestohlen. Die drei betraten gegen 17.40 Uhr den Shop und schauten sich zunächst mehrere Telefone an. Als eine Verkäuferin auf sie zukam, rief einer der Unbekannten laut "Cash, cash, cash" und forderte so die Herausgabe von Geld. Die Verkäuferin zog sich zurück. Die drei Männer rissen daraufhin mehrere Mobiltelefone der Marke Samsung aus den Sicherungen und flüchteten dann Richtung Innenstadt. Die Polizei fahndete kurz darauf nach den Tätern, jedoch ohne Erfolg. Sie werden wie folgt beschrieben: Ein Mann war etwa 20 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte blonde Haare und trug einen hellen Pullover sowie dunkle Schuhe. Der zweite Täter war 20 bis 25 Jahre alt und ebenfalls 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte eine Jogginghose der Marke Adidas mit Knöpfen an der Seite an und war insgesamt dunkel gekleidet. Der dritte Mann war ebenfalls etwa 20 bis 25 Jahre alt und so groß wie die anderen beiden. Er schrie die Wörter "Cash". Alle drei verständigten sich in einer Fremdsprache, die nicht genauer bestimmt werden kann. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Die Polizei ermittelt zu diesem schweren Diebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Emsdetten entgegen unter 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell