Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Spielothek

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Hillegossen - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 26.02.2024, brachen Unbekannte in eine Spielothek an der Detmolder Straße ein. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Pkw. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 03:50 Uhr brachen Unbekannte in das Geschäft an der Detmolder Straße, in Höhe der Oerlinghauser Straße, ein. Nach den ersten Erkenntnissen entwendeten sie weder Wertsachen noch Bargeld.

Ein Täter soll schwarze Kleidung und helle Schuhe sowie eine Sturmhaube getragen haben. Die Einbrecher sollen mit einem dunklen Pkw in Richtung Asemissen geflüchtet sein. Ein Zeuge beschrieb das Fahrzeug als Großraumlimousine, vergleichbar mit einem VW Sharan.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, zu möglichen Tätern oder zum Fluchtfahrzeug beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

