Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Wechselgeldbetrüger an Supermarktkasse erfolgreich - Polizei sucht Zeugen

Kürten (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag (06.11.) kam es zu einem Wechselgeldbetrug in einem Supermarkt an der Kölner Straße im Ortsteil Herweg. Der unbekannte Täter entwendete dabei einen vierstelligen Bargeldbetrag aus einer Kasse, nachdem er einen Mitarbeiter in ein verwirrendes Gespräch verwickelt hatte.

Gegen 14:30 Uhr wurde ein Mitarbeiter des Supermarktes an der Kasse von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser versuchte offenbar zunächst den Kassierer zu verwirren, indem er ein zusammenhangloses Gespräch begann. Plötzlich meinte der Unbekannte, dass er gerne Geld wechseln möchte, da er selbst nur 100-Euro-Scheine bei sich führe. Zunächst lehnte der Supermarktmitarbeiter die Forderung ab, doch der Betrüger machte immer mehr Druck, sodass der Kassierer schließlich Geldscheine aus der Kasse nahm und diese zu zählen begann.

Der Täter begab sich überraschend hinter den Kassierer, nahm ihm die Geldscheine aus der Hand und verließ das Geschäft in unbekannte Richtung. Anschließend fehlte ein vierstelliger Bargeldbetrag aus der Kasse. Der Betrüger wurde von mehreren Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, circa 170 cm groß, circa 50 Jahre alt, kräftige Körperstatur, wenige graue Haare auf dem Kopf. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Parka sowie einer grauen Hose und schwarzen Schuhen. Zudem soll der Mann Deutsch mit italienischem Akzent gesprochen haben.

Das Kriminalkommissariat 2 sucht jetzt nach aufmerksamen Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder der Tat geben können. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Den Wechselgeldtrick gibt es in verschiedenen Formen. Während manche Täter ein Ablenkungsmanöver starten, um unbemerkt in die Kasse greifen zu können, verwickeln andere die Kassierer so wie in dem vorliegenden Fall in ein verwirrendes Gespräch. Doch nicht nur die Mitarbeitenden im Einzelhandel warnt die Polizei vor solchen Trickbetrügern. Auch Kundinnen und Kunden werden häufig von solchen Betrügern angesprochen. Die Polizei Rhein-Berg rät grundsätzlich zur Vorsicht, wenn Unbekannte nach Wechselgeld fragen. Oberstes Gebot ist es, sich während des Wechselvorganges nicht ablenken zu lassen. Gerade in Stresssituationen sollte jeder Schritt des Geldwechselns ganz bewusst durchgeführt werden. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell