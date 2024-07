Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Firmeneinbruch in Augustfehn+++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 21.07.2024, um 02:33 Uhr, wurde ein Einbruchalarm in einem Gewerbegebiet in Augustfehn bei einer Heizungs-und Sanitärfirma ausgelöst. Die Firma ist in einem Gewerbegebiet in Augustfehn II ansässig. Bislang unbekannte Täter haben sich offenbar über ein Fenster Zugang in das Objekt verschafft und anschließend diverses, hochwertiges Werkzeug sowie ein Firmenfahrzeug (Transporter) aus der verschlossenen Firma entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchgeschehen oder über den Aufenthaltsort des Transporters geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer der Polizei in Westerstede 04488-833-0 zu melden.

