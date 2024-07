POL-OL: +++ Raubüberfall auf Tankstelle +++

Oldenburg (ots) - Am 14. Juli 2024 verursachte ein 30-Jähriger zwei Verkehrsunfälle. Bei ihm wurde Alkohol- und Drogenkonsum festgestellt, weshalb der Führerschein beschlagnahmt wurde. In der Sonntagnacht wurde zunächst um 21.50 Uhr ein auffällig fahrender Pkw auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Leer gemeldet. ...

