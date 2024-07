Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Schwerer Verkehrsunfall durch Zusammenstoß eines Sattelzugs mit entgegenkommenden PKW+++

Oldenburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem entgegenkommenden PKW ist es am heutigen Donnerstag gegen 9:40 Uhr in Bad Zwischenahn-Kayhauserfeld gekommen. Zur Unfallzeit befuhr ein 59jähriger Berufskraftfahrer aus der Gemeinde Oyten (Landkreis Verden) mit seinem Sattelauflieger die Haarenstrother Straße aus Richtung Oldenburg kommend und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in die Feldlinie abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 88jährigen Unfallgegner aus der Gemeinde Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland)mit seinem PKW Toyota. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und blieben nicht mehr fahrbereit im Kreuzungsbereich stehen. Vorsorglich wurde die freiwillige Feuerwehr alarmiert. Die beiden Unfallbeteiligten wurden glücklicherweise nur leicht verletzt, so dass der eingesetzte Rettungsdienst niemanden in ein Krankenhaus einliefern musste. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge mussten durch beauftragte Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Während der Unfallaufnahme und der der anschließenden Bergungs- und Fahrbahnreinigungsarbeiten kam es vorübergehend zu einigen Verkehrsbehinderungen. (895212)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell