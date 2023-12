Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Globus Parkplatz in Homburg-Einöd

Homburg (ots)

Am Samstag, den 23.12.2023, ereignete sich in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 10:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Globus Einkaufsmarktes in Homburg- Einöd. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen grauen VW Polo mit Homburger Kreiskennzeichen, welcher auf dem oben genannten Parkplatz geparkt war. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung ohne die notwendigen Feststellungen zu ermöglichen.

Die Polizei sucht nun Personen, welche Hinweise zur Tat angeben können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (Tel: 068411060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell