POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis auf augenscheinlich gestohlenem Roller erwischt.

Am Donnerstagabend (14.12.2023) gegen 22 Uhr hielt ein Streifenwagen-Team einen 17-jährigen Rollerfahrer an der Pyrmonter Straße an, um ihn zu kontrollieren. Dabei fiel den Polizisten auf, dass der junge Fahrer scheinbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Darüber hinaus war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest verlief positiv. Die Beamten brachten den 17-Jährigen zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Roller wurde sichergestellt, da dieser sowie die Versicherungskennzeichen nach ersten Erkenntnissen aus einem Diebstahl stammen. Anschließend folgte eine Übergabe des Jugendlichen in die Obhut seiner Mutter. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

