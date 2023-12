Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am Freitag, den 22.12.2023, ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden im Bereich des Ziegelhütter Wegs 1 bis 10 in Blieskastel. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem PKW vom Ziegelhütter Weg in Richtung Gollensteinstraße und touchierte hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Opel. Der Unfallverursacher informierte zwischenzeitlich die Polizei. Jedoch entfernte sich der weiße Opel, vermutlich in Unkenntnis des Unfallgeschehens, noch vor dem Erscheinen der Polizei.

Die Polizei sucht nun den Halter des weißen Opels und bittet um telefonische Kontaktaufnahme mit der Polizei in Homburg (Tel: 06841-1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell