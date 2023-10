Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus Opferstock

Freiburg (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendete ein noch unbekannter Täter am Sonntag, 15.10.2023 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr aus der katholischen Kirche in Wutöschingen eine noch unbekannte Menge Bargeld aus dem Opferstock.

Der genaue Tathergang und der entstandene Schaden sind Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wutöschingen (07746 9285-0) zu melden. Außerhalb der üblichen Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) Hinweise entgegen.

