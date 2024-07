Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Paketzusteller stellt einen wiederholt flüchtenden Ladendieb, Untersuchungshaft angeordnet

Oldenburg (ots)

Nach dem Diebstahl von Parfums in der Oldenburger Innenstadt konnte ein Paketzusteller den flüchtenden Ladendieb stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese erkannte ihn als bislang unbekannten Täter eines Ladendiebstahls aus dem Mai wieder. Der Ladendieb wurde festgenommen.

Am Montagmorgen des 15. Juli 2024 entwendete ein 35-jähriger Ägypter aus einer Drogerie in der Achternstraße zwei hochwertige Parfums. Als er aus dem Geschäft flüchtete, stellte sich ihm ein 50-jähriger Oldenburger in den Weg. Der 50-Jährige war als Paketzusteller unterwegs und konnte den sich wehrenden Ladendieb überwältigen. So wurde er festgehalten, bis die Polizei eintraf.

Der Beschuldigte wurde der Polizeiwache in der Innenstadt zugeführt. Anhand von Vergleichsbildern konnte ihm ebenfalls ein räuberischer Diebstahl von Parfums vom 16. Mai 2024 zugeordnet werden. Damals entkam der Beschuldigte unerkannt, nachdem er beim Einstecken von Parfums in einer Parfümerie in der Langen Straße von Mitarbeitenden festgehalten worden war und sich losriss.

Der Mann verfügt über keinen Wohnsitz. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragte beim Amtsgericht Oldenburg den Erlass einer Untersuchungshaft gegen den Mann, welche am Dienstag erlassen wurde.

