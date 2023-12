Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Automatenaufbruch

Buchholz (ots)

In den letzten Monaten wurden die Selbstbedienungsautomaten eines Hofladens in Irmeroth in Buchholz-Mendt mehrfach durch unbekannte Täter aufgebrochen. Zuletzt blieb es am Sonntag, den 24.09.2023 gegen 03:20 Uhr beim Versuch des Aufbruchs.

Die Taten wurden auf Video aufgezeichnet. Lichtbilder der unbekannten Täter sind in unserem Fahndungsportal zu finden:

https://s.rlp.de/f9gHH

Hinweise zur Identität der Täter nimmt die Polizeiinspektion Straßenhaus entgegen: 02634/952-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell