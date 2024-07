POL-OL: +++ Westerstede: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte +++

Oldenburg (ots) - Am 7. Juli 2024 soll ein 40-Jähriger im Olantis Huntebad versucht haben, Kinder und Jugendliche im Schwimmbetrieb anzufassen. Der Mann wurde folgend gestellt. Die Polizei sucht mögliche Zeugen. Am Sonntag wird gegen 16 Uhr ein 40-Jähriger Badegast im Olantis in Oldenburg festgestellt, der eine Jugendliche im dortigen Strudel am Oberkörper ...

mehr