Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach drei Einbrüchen im Ortskern der Gemeinde Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Zu zwei versuchten Einbrüchen und einem vollendeten Einbruch kam es in der Nacht bzw. den Morgenstunden von Dienstag auf Mittwoch (09.07.24 bis 10.07.24). Unbekannte Täter versuchten sich mittels Aufhebeln und Einschlagen von Fenstern und Türen Zugang zu einer Taxizentrale im Bereich der Bahnhofstraße und einem Eis-Cafe in der Straße "Auf dem Hohen Ufer" zu verschaffen. Hierbei wurden sie durch einen Zeugen gg. 03:30 Uhr in der Straße "Auf dem Hohen Ufer" beobachtet und verließen fluchtartig den Tatort Richtung Kurgarten. Des Weiteren verschafften sich die Täter durch dieselbe Vorgehensweise Zugang zu einem Restaurant in der Peterstraße und durchsuchten das Objekt nach Diebesgut. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115

