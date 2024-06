Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Pkw-Fahrer bei Unfall tödlich verletzt

Warendorf (ots)

Am heutigen Freitag, 21.06.2024 gegen 14:47 Uhr kam es zu einem schweren Unfall auf der Möhlerstraße in Oelde-Lette. Ein 88-jähriger Pkw-Fahrer aus Oelde wollte aus einer Einfahrt auf die Möhlerstraße nach links in Richtung Oelde abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden 20-jährigen Oelder, der mit seinem Pkw in Richtung Herzebrock-Clarholz unterwegs war. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Bei dem Unfall wurde der 88-jährige so schwer verletzt, dass er trotz umgehender Erster Hilfe am Unfallort verstarb. Der 20-jährige wurde am Bein verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme ist die Möhlerstraße in beide Richtungen gesperrt.

