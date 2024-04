Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen/Rabber: 83-jährige Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Bad Essen (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 79-Jähriger mit seinem VW gegen 15:30 Uhr die Mindener Straße in Richtung Bad Essen, als zeitgleich eine Fußgängerin die Fahrbahn von der Angelbecker Straße kommend in Richtung Buersche Straße überquerte. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der 83-jährigen Dame, wodurch diese schwer verletzt wurde. Die Bad Essenerin wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 79-jährige Autofahrer, ebenfalls mit Wohnsitz in Bad Essen, blieb unverletzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

