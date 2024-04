POL-OS: Bramsche: Zeugen gesucht nach Unfallflucht auf Supermarkt Parkplatz

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Unbekannter in der Straße Am Natruper Steinbruch sein Unwesen getrieben. Mit einem spitzen Gegenstand beschädigte er insgesamt elf parkende Fahrzeuge verschiedener Hersteller und verursachte nicht unerheblichen Sachschaden. Die Autobesitzer hatten ...

mehr