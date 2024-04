Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Polo erfasste E-Scooter - 33-Jährige schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Alt-Georgsmarienhütte zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 33-Jährige schwer verletzt wurde. Die Frau aus Georgsmarienhütte war gegen 5.45 Uhr mir ihrem E-Scooter auf dem Radweg in Richtung Harderberg unterwegs, als sie ein entgegenkommender Polo frontal erfasste. Der Kleinwagen war zuvor aus nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau schwere Kopfverletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, der VW Polo wurde abgeschleppt. Nun dauern die Ermittlungen zu der Unfallursache an. Alkohol schließen die Ermittler aus, ein Test vor Ort ergab 0,0 Promille.

