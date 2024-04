Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert angetroffen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Klosterstraße und Felsenkellerhohle ereignete sich am Montagnachmittag. Eine 25-jährige Fahrerin eines Pkw VW befuhr die Felsenkellerhohle und bog links auf die Klosterstraße ab. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Pkw Jeep. Hierbei verletzte sich die Frau leicht. Der 50-jährige Fahrer des Pkw Jeep indes verließ die Unfallstelle unter einem Vorwand noch vor Eintreffen der Polizei. Als dieser knapp zwei Stunden später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte, vernahmen die Beamten erheblichen Alkoholgeruch aus dessen Atemluft. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. In Folge dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Rahmen der Ermittlungen muss nun geklärt werden, ob der Mann zum Unfallzeitpunkt bereits alkoholisiert war.

