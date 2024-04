LPI-J: Knapp drunter und doch zu viel

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bobeck: Zwar konnte ein 57-Jähriger am Montag einen gültigen Führerschein vorweisen, jedoch ermangelte es an der benötigten Fahrzeugklasse. Der Mann war im öffentlichen Verkehrsraum mit einem Pkw unterwegs. Ihm droht nun ein entsprechendes Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

