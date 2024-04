Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf frischer Tat gestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Zeugen informierten am Montagabend per Notruf die Polizei, da vor dem Gelände eines Wertstoffhandels in der Mozartstraße zwei Fahrräder befindlich seien. Die Vermutung, dass Personen widerrechtlich auf dem Grundstück sind, lag nahe. Die eingesetzten Beamten konnten dann auch eine 31-Jährige auf dem Gelände feststellen. Zum Grund ihrer Anwesenheit machte die Frau keine Angaben, die fällige Anzeige erhielt sie trotz dessen.

