POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Gesucht wird ein Fahrradfahrer, der am Freitag, 14.6.2024, 19.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße in Oelde beteiligt war. Ein 15-Jähriger befuhr zu dieser Zeit mit seinem Fahrrad den Verbindungsweg zwischen der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße und der Konrad-Adenauer-Allee in Richtung Konrad-Adenauer-Allee. Auf diesem Weg kamen dem Oelder drei Pedelecfahrer entgegen. ...

mehr