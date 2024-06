Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrradfahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Fahrradfahrer, der am Freitag, 14.6.2024, 19.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße in Oelde beteiligt war. Ein 15-Jähriger befuhr zu dieser Zeit mit seinem Fahrrad den Verbindungsweg zwischen der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße und der Konrad-Adenauer-Allee in Richtung Konrad-Adenauer-Allee. Auf diesem Weg kamen dem Oelder drei Pedelecfahrer entgegen. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit dem voranfahrenden Fahrradfahrer und in Folge zu einem Sturz. Der Unbekannte drohte dem Jugendlichen mit einer Anzeige und forderte die Herausgabe des Personalausweises. Diesen fotografierter der Mann ab, nachdem der Jugendliche den Ausweis ausgehändigt hat. Anschließend fuhren die Männer weiter. Der 15-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. Der Unfallbeteiligte ist etwa zwischen 40 und 50 Jahre alt und hat kurze Haare. Der Pedelecfahrer sowie Zeugen werden werden gebeten, sich bei der Polizei in Oelde zu melden, Telefon 02522/915-0.

