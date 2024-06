Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Hinweise zu rotem Kleinwagen erbeten

Warendorf (ots)

Am Freitag, 14.6.2024, 7.40 Uhr gefährdete der Fahrer eines roten Kleinwagens auf der Alverskirchener Straße in Everswinkel mehrere Personen. Der Unbekannte überholte in Höhe der Waldorfschule mit hoher Geschwindigkeit eine Fahrzeugschlange, die sich hinter einem Linienbus gebildet hatte. Dabei fuhr er über die durchgezogene Linie links an der Verkehrsinsel vorbei. Währenddessen überquerten mehrere Kinder die Fahrbahn in Richtung Waldorfschule. Dank der Geistesgegenwärtigkeit einer Schülerin konnte diese einen Verkehrsunfall verhindern, indem sie ein auf die Fahrbahn laufendes Mädchen auf die Verkehrsinsel zog. Der Unbekannte fuhr weiter mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Alverskirchen. Der Fahrer des roten Kleinwagens soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, der schwarze kurze Haare hat. Von dem Auto konnte das Teilkennzeichen WAF-KS abgelesen werden. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu dem Fahrer sowie gesuchten Auto machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

