POL-WAF: Ahlen. Audi Q7 von Einfahrt gestohlen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 19.6.2024 stahlen zwei Männer um 2.00 Uhr einen Audi Q7 von der Einfahrt eines Wohnhauses auf der Windthorststraße in Ahlen. Der Besitzer wurde durch das Motorengeräusch wach, lief nach draußen und öffnete die Fahrertür. Der unbekannte Täter gab daraufhin Vollgas und fuhr in Richtung Hammer Straße. Zuvor stieg noch ein zweiter Täter in den Pkw. An dem schwarzen Audi ist das Kennzeichen BF-NM 218 angebracht.

Die beiden Tatverdächtigen werden vom Zeugen wie folgt beschrieben: Der Fahrer ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, hat kurze dicke schwarze Haare, einen Vollbart, etwa 2 Zentimeter bis 4 Zentimeter lang, ist südländischen Typs und trug dunkle Bekleidung. Der etwa gleichaltrige Beifahrer ist zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß, südländischen Typs und trug dunkle Kleidung.

Wer hat den Diebstahl des Autos beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Audis oder zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

