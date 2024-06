Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Eine Leichtverletzte und stark beschädigte Fahrzeuge

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 18.6.2024, 8.35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten, der sich im Kreuzungsbereich Beelener Straße/Zum hohen Kreuz in Ostenfelde ereignet hat. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Transporter die Straße Zum hohen Kreuz in Richtung Beelener Straße. Der Bielefelder wollte die Kreuzung queren, als es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer Beelenerin kam. Die 63-Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt die Beelener Straße in Richtung Ostenfelde. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus, ebenso den 26-Jährigen zur Klärung seines Gesundheitszustandes. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Die Beelener Straße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

