Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Sattelzug prallt gegen Baum

Warendorf (ots)

Am 18.06.2024, um 15:15 Uhr, ereignete sich auf L793 zwischen Oelde und Ostenfelde im Bereich der Bauernschaft Köntrup ein Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Recklinghausen befuhr mit seinem Sattelzug die L793 von Ostenfelde kommend in Richtung Oelde. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Sattelzug im Bereich der Einmündung Zum Hohen Kreuz nach links von der Fahrbahn an und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Führerhaus geborgen werden. Der 56-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme und der Bergung des verunfallten Sattelzuges durch ein Bergungsunternehmen wurde die L793 für ca. 8,5 Stunden gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung des Unfallaufnahmeteams des PP Münster.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell