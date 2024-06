Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Gegen Mauer gefahren und erheblichen Sachschaden verursacht

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 13.6.2024 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Mozartstraße in Ahlen gegen eine Mauer. Dabei wurde diese erheblich beschädigt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

