Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisierter Autofahrer musste gleich zwei Mal Blut lassen

Warendorf (ots)

Ein unverbesserlicher Autofahrer war am Montag, 17.6.2024 in Ahlen unterwegs. Gegen 18.14 Uhr wurden Polizisten zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gerufen, der sich auf der Beckumer Straße ereignet hat. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 32-jährige Beteiligte alkoholisiert war und keinen Führerschein besitzt. Für den Nachweis der absolut Fahruntüchtigkeit nahmen die Einsatzkräfte den Ahlener mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Außerdem untersagten sie dem Mann ausdrücklich die weitere Nutzung von Kraftfahrzeugen.

Gegen 19.45 Uhr geriet der Mann erneut auf dem Lindweg in das Visier der Polizei, weil er sich wieder in sein Auto gesetzt hatte und Richtung Von-Achenbach-Straße fuhr. Diesen Einsatzkräfte war bekannt, dass der Ahlener bereits alkoholisiert in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen war. Sie hielten den 32-Jährigen an und nahmen ihn für die zweite Blutprobe des Abends mit. Vorsorglich stellten die Einsatzkräfte die Autoschlüssel des Ahleners sicher.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell