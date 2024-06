Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bei Verkehrsverstoß aufgefallen

Warendorf (ots)

Am Montag, 17.6.2024 hielten Polizisten gegen 7.45 Uhr einen Autofahrer auf der Beckumer Straße in Ahlen an. Denn der von ihm gefahrene Pkw hatte dem Termin für die Hauptuntersuchung überschritten. Bei der Überprüfung des Ahleners stellte sich heraus, dass ihm sein Führerschein entzogen worden war. Die Beamten untersagten dem 35-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell