Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in Spielwarenladen, Zeugen gesucht

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Montag (18.12.), 18.15 Uhr und Dienstag (19.12.), 07.00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Geschäft an der Königstraße, Ecke Grüner Weg, verschafft. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür des Ladens. Sie öffneten mehrere Schubladen, entwendeten ersten Erkenntnissen nach jedoch nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4555.

