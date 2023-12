Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall

Rheine (ots)

Am Donnerstagmorgen (19.12.) hat es im Bereich Hovestraße / Kardinal-Galen-Ring einen Verkehrsunfall gegeben. Gegen 07.15 Uhr wollten Beamte eines Streifenwagens einen Mercedes kontrollieren. Als die Beamten am Fahrzeug des Mannes waren, fuhr dieser los. Die Polizisten verfolgten ihn. Im Kreuzungsbereich Hovestraße / Kardinal-Galen-Ring missachtete der Fahrer dann eine für ihn rot zeigende Ampel. Der Mann bog nach rechts in den Kardinal-Galen-Ring ab und kollidierte dabei mit einem Citroen C 3, einer 53-jährigen Frau aus Hörstel. Sie verletzte sich dabei leicht. Der Mercedes-Fahrer setzte trotz des Unfalls seine Fahrt fort. Er konnte kurz danach auf der Elter Straße gestoppt werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 57-jährigen Rheinenser. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

