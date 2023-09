Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230922.6 Horst: Tasche aus Auto entwendet

Horst (ots)

Am Donnerstag ist es über Tag in Horst zu einem Diebstahl einer Handtasche aus einem Auto gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

In der Zeit von 11.00 Uhr bis 19.20 Uhr stand der Wagen der Geschädigten auf dem KiK-Parkplatz in der Elmshorner Straße. Bei Verlassen des Fahrzeugs ließ die Anzeigende ihre Handtasche im Auto zurück. Als sie am Abend zum Abstellort zurückkehrte, bemerkte sie eine beschädigte Scheibe und das Fehlen ihrer Tasche.

Der Wert des erlangten Stehlguts und die Höhe des Sachschadens sind aktuell noch unklar.

Zeugenhinweise nimmt die Horster Polizei unter der Telefonnummer 04126 / 6299930 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell