Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Folgemeldung/Zeugenaufruf: Mann mit Brechstange demoliert DB Reisezentrum in Bremen

Bremen (ots)

Am 12.12.2023 um 19:43 Uhr berichteten wir über einen Mann, der mit einer Brechstange das DB Reisezentrum in Bremen demolierte (siehe dazu Ursprungsmeldung unten). Dazu berichten wir fortgesetzt:

Bremen/Bremerhaven - 13.12.2023 / 15:00 Uhr

Nach polizeilicher Videoauswertung werden weitere Zeugen der gestrigen Sachbeschädigungen des DB Reisezentrums im Bremer Hauptbahnhof gebeten sich bei der Bundespolizei Bremen unter der Tel.-Nr. 0421/16299-7777 zu melden.

Insbesondere Aussagen der beiden couragierten Herren, die dem Täter dessen Brechstange wegnahmen und ihn zu Boden brachten, sind für die Ermittlungen bedeutend. Aber auch Zeugen, die den Wortlaut des Täters wiedergeben können oder selbst Teile des Tatgeschehens filmten, wären für die laufenden Ermittlungen wertvoll.

Der Mann aus Bremerhaven hatte nach seiner vorläufigen Festnahme keine weiteren Aggressionen gezeigt und wurde da keine Haftgründe erkannt wurden wieder entlassen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen richtete er am DB Reisezentrum einen Sachschaden in höherer fünfstelliger Höhe an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell