Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 31.05.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Räuberischer Diebstahl++Sachbeschädigung++Verwirrende SMS++

Emden - Räuberischer Diebstahl

Bier und Currywurst im Wert von ca. 13 Euro veranlassten einen 42-jährigen Auricher dazu, dem Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters Gewalt anzudrohen und ihn zu beleidigen. Der Mann befand sich am 30.05.2024 gegen 10:30 Uhr in dem Geschäft an der Auricher Straße, als er von dem 29-jährigen Mitarbeiter bei dem Diebstahl beobachtet und angesprochen wurde. Genutzt hat ihm sein Handeln nicht, denn als die Einsatzkräfte der Emder Polizei kurz darauf bei der Örtlichkeit erschien, war der Verursacher erneut vor Ort und wurde einer Identitätsfeststellung unterzogen. Sein Diebesgut musste er abgeben und sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Sachbeschädigung

Am 30.05.2024 kam es in der Zeit von 02:00 Uhr bis 11:45 Uhr an einem gastronomischen Betrieb in der Normannenstraße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten die Verkabelung der Außenbeleuchtung, so dass diese nicht mehr in Betrieb genommen werden konnte. Zudem wurde eine Videoüberwachungsanlage zerstört. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Leer - Verwirrende SMS

Aktuell treten gehäuft verwirrende SMS auf, bei welchen der unbekannte Absender vortäuscht, diese würden vom Amtsgericht in Leer stammen. In der SMS wird behauptet, es läge ein wichtiger gerichtlicher Sachverhalt vor. Dazu sollen die Betroffenen auf einen Link klicken. Nach Rücksprache mit dem hiesigen Amtsgericht wurde von dort mitgeteilt, dass sich viele Bürger dort telefonisch melden würden, da sie aufgrund der Mitteilung verunsichert seien. Bislang konnte von dort Entwarnung und Aufklärung vermittelt werden. Wichtig ist hier zu wissen, dass diese SMS nicht vom Amtsgericht Leer stammen. Betroffene werden gebeten, auf keinen Fall auf den Link zu klicken. Sollten Menschen durch diese Masche geschädigt worden sein, wird gebeten, Anzeige zu erstatten. Die ist auch online möglich unter: https://portal.onlinewache.polizei.de/de/ni/ Im gesamten Bundesgebiet treten diese SMS mit Betrugsabsicht auf.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

