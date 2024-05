POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.05.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

BAB 28/ Filsum - Unfall bei Überholmanöver Am 29.05.2024 kam es um 05:48 auf der BAB 28 bei Filsum in Fahrtrichtung Oldenburg zu einem Unfall, als ein 55-jähriger Leeraner nach links von der Fahrbahn abkam, als er einen Lkw überholen wollte. Dabei prallte er gegen die Mittelschutzplanke und kam anschließen auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus verbracht. Die Autobahnpolizei Leer nahm das Unfallgeschehen auf und veranlasste die Bergung des verunfallten Pkw. Zu Bergungszwecken musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden.

Uplengen - Gegen Baum geprallt

In der Nach des 30.05.2024 kam es gegen 01:00 Uhr auf der Schützenstraße zu einem Unfall mit einem alleinbeteiligten Pkw. Ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis Aurich befuhr mit seinen, mit zwei weiteren Personen besetzten, Pkw die Schützenstraße in Fahrtrichtung Firrel und kam nach einer dortigen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Danach kam es zu einer Kollision mit einem dort befindlichen Baum. Ebenso wurde ein Zaun in dem Vorgarten des dortigen Wohnhauses beschädigt. Bei dem Aufprall wurde der 22-jährige Beifahrer verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst versorgt. Der weitere 37-jährige Mitfahrer und der Fahrzeugführer blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der 25-jährige Fahrer kümmerte sich eigenständig um die Fahrzeugbergung. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und leitet nun die Ermittlungen zur Unfallursache ein.

Westoverledingen/ Leer - Ermittlungen nach aufgefundenem Tresor (Foto)

Bereits Ende letzten Jahres kam es zu dem Fund eines Möbeltresors in Westoverledingen im Bereich Lehmdobbenweg direkt auf dem Grünstreifen an der Bundesstraße 70. Nach der damaligen Meldung des Finders wurde der Tresor durch die Polizei Westoverledingen fachmännisch gesichert und der polizeilichen Spurentechnik zu geführt. Zudem wurde festgestellt, dass der Tresor auf der Rückseite mit einem Trennschleifer geöffnet und der Inhalt entnommen worden war. Die anschließende Spurensicherung im Labor und die folgenden Auswertungen, sowie die Suche nach Individualzeichen hatten das Ziel, Hinweise auf die dazugehörige Straftat zu erlangen. Ebenso erfolgte ein Abgleich aller bekannten Eigentumsdelikte auch in den Nachbarlandkreisen, bei welchen ein passender Möbeltresor als Diebesgut gemeldet wurde. Bislang liefen alle Ermittlungen ergebnislos, der Tresor konnte keiner bekannten Straftat zugeordnet werden. Daher setzen die Ermittler nun nochmal auf einen Zeugenaufruf, bei welchem sich der rechtmäßige Eigentümer mit den entsprechenden Hinweisen vielleicht bei der Polizei Leer meldet.

