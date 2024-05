Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.05.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Unfallflucht mit Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot++Brand von offenen Lagerunterständen++Gegen Mauer geprallt und weggefahren++Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr++Mitteilung der Pressestelle zur heutigen Erreichbarkeit++

Weener - Unfallflucht mit Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot

Die Polizei Weener ermittelt in einer Unfallflucht, welche sich am 09.05.2024 auf der Vellager Straße zugetragen hatte. Ein 48-jähriger Mann mit Aufenthalt in Bunde war mit seinem Transporter gegen 05:50 Uhr auf der Vellager Straße in Fahrtrichtung Papenburg unterwegs, als ihm in einer Rechtskurve zwischen Diele und Vellage ein Pkw entgegenkam, welcher seine Spur nicht halten konnte. Dadurch prallten die jeweils linken Außenspiegel der beteiligten Fahrzeuge zusammen, wobei an dem Lieferwagen Sachschaden entstand. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall weiter zu kümmern. Der 48-jährige informierte die Polizei in Papenburg, welche den Unfall zu Protokoll nahmen und zwecks weiterer Ermittlungen der Weeneraner Polizei übersandt. Diese bittet nun mögliche Zeugen, die Dienststelle in Weener zu kontaktieren

Westoverledingen - Brand von offenen Lagerunterständen

Am 28.05.2024 wurde gegen 01:28 Uhr mitgeteilt, dass es auf einem ländlichen Anliegen am Jägerweg zu einem Brand von dort befindlichen offenen Lagerunterständen gekommen sei. In den Gebäuden befanden sich diverse selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Traktoren, ein Motorradgespann und weitere Werkzeuge, die mit dem Feuer zerstört wurden. Auch die Unterstände waren trotz des intensiven Einsatzes der Feuerwehr, welche mit mehreren Trupps und Einsatzfahrzeugen vor Ort die Brandbekämpfung durchführte, nicht mehr zu retten. Gegen 04:00 Uhr war das Feuer komplett gelöscht. Spezialisierte Tatortkräfte der Polizei Leer haben den Brandort vor Ort aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Die Brandursache ist derzeit nicht geklärt. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag eingeschätzt. Der Brandort wurde vorläufig beschlagnahmt.

Weener - Gegen Mauer geprallt und weggefahren

Am 27.05.2024 wurde der Polizei gegen 23:30 Uhr mitgeteilt, dass es an der Norderstraße zu einem Unfall gekommen sei. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer befuhr nach bisherigen Erkenntnissen, die Norderstraße in Fahrtrichtung Innenstadt und kam in Höhe der Einmündung zur Pannenborgstraße aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er an eine Mauer und verursachte Sachschaden. Anschließend setzte die Person die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat den Unfall dokumentiert und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zur Sache oder zum verursachenden machen können, die Weeneraner Polizei zu benachrichtigen.

Emden - Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr.

Bahnanlagen bergen besondere Gefahren und sind daher außerhalb der vorgesehenen Überwegungen oder bei geschlossenen Schranken nicht zu betreten. Diese Regeln zu missachten und eine Gefahrenlage hervorzurufen bedeutet eine Straftat zu begehen, die als Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr gewertet wird. Bei vorsätzlichem Handeln drohen hier Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu 10 Jahren. Selbst bei fahrlässigem Handeln ist eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe vorgesehen. Die Möglichkeit einer solchen Verurteilung hat sich am 27.05.2024 gegen 13:32 Uhr ein 35-jähriger Mann mit Aufenthalt in Emden verschafft, als er an der Nesserlander Straße über die geschlossenen Schranken der dortigen Bahnanlage sprang und anschließend über die Gleise lief. Die Polizei Emden konnte den Mann antreffen und ein Strafverfahren gegen ihn eröffnen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits eine Stunde zuvor ebenfalls eine gleiche Tat begangen hatte. Um weitere Gefahren auszuschließen wurde der Mann nach richterlicher Anordnung für mehrere Stunden in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Leer/Emden - Mitteilung der Pressestelle zur heutigen Erreichbarkeit Aus wichtigen Gründen ist die Pressestelle der PI Leer/Emden heute ab 10:00 Uhr telefonisch nicht erreichbar. Anfragen werden per Mail erbeten. Rechercheanfragen können ab Morgen wieder bearbeitet werden. Ab Mittwoch, dem 29.05.2024, 07:00 Uhr steht die Pressestelle wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Wir bitten um Ihr Verständnis

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell