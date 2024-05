POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.05.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Leer - Am 26.05.2024 gegen 00:30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Moormerland mit seinem Pkw die Eisinghauser Straße in Fahrtrichtung Mettjeweg. Der Moormerländer wollte dort wenden und kam hierbei nach links von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Weiter war der Moormerländer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Den Moormerländer erwarten nun die entsprechenden Strafverfahren.

Trunkenheitsfahrt

Leer - Am 26.05.2024 gegen 03:10 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Papenburg mit einem Pkw den Stadtring. Er wurde durch eine Streifenwagenbesatzung einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Papenburger unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Dem Papenburger wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gefährliche Körperverletzung

Emden - Am 26.05.2024 gegen 04:40 Uhr wurde durch Passanten in Emden in der Neutorstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Zwischen zwei Gruppen war es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Im Anschluss wechselten zwei 17-Jährige und eine 36-Jährige, welche alle Norden stammten, die Straßenseite. Hier wurde die verbale Auseinandersetzung mit einer 18-jährigen Emderin fortgeführt. Im Verlaufe des Streits schlugen die drei Norderinnen auf die Emderin ein. Die Emderin war beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen nicht mehr vor Ort. Die drei Norderinnen konnten im Nahbereich angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem genauen Tathergang dauern an.

