Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 24.05.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Fundfahrrad ++ Einbruch in Bauwagen ++ Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis ++ Beschädigung von Wahlplakaten ++

Weener - Durch Polizeibeamte der Dienststelle in Weener ist am 17.05.2024 ein blau-schwarzes Mountainbike der Marke Giant im Sieltief Nord hinter der Greta-Schoon-Schule gefunden worden. Der Eigentümer ist bislang unbekannt. Der Eigentümer oder Personen, die Hinweise zu dem Eigentümer geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Weener.

Leer - Unbekannte Täter sind in der Nacht vom 22.05.2024 auf den 23.05.2024 in einen Bauwagen im Kolonistenweg eingebrochen und haben Werkzeug gestohlen. Weiterhin wurden von der nahegelegenen Baustelle Baumaterialien entwendet. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von zirka 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss ist ein 66-jähriger Mann aus Emden mit seinem Pkw gefahren. Festgestellt haben dies die Kollegen am Donnerstag gegen 13:50 Uhr in der Ubierstraße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Leer - Zu Beschädigungen an insgesamt sieben Wahlplakaten ist es am 16.05.2024 zwischen 09:00 und 17:00 Uhr im Mettjeweg, Verbindungsweg und Mittelweg gekommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

