Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 23.05.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl von Pedelec-Display ++ Unfallzeuge gesucht ++ Einbrüche in Büroräume ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Sexuelle Belästigung ++

Jemgum - Das Display vom Pedelec einer 69-jährigen Frau aus Jemgum ist am 22.05.2024 gegen 11:10 Uhr während eines kurzen Einkaufs vor einem Verbrauchermarkt in der Hokelsumer Straße entwendet worden. Der Täter entfernte sich unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jemgum in Verbindung zu setzen.

Hesel - Am 22.05.2024 ist es gegen 06:20 Uhr in einem Baustellenbereich auf der Leeraner Straße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Baustellenschild gekommen. Hierbei ist der Pkw eines 59-jährigen Mannes aus Großefehn beschädigt worden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere nach einem Pkw-Führer, der hinter dem Mann gefahren ist. Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Hesel in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Zu drei Einbrüchen in Büroräumlichkeiten von Firmen ist es im Borgwardring in Moormerland gekommen. In der Nacht vom 21.05.2024 auf den 22.05.2024 entwendeten die Täter in einem Fall einen Tresor sowie Bargeld. In einem zweiten Fall brachen die Täter im gleichen Tatzeitraum in eine Firma ein, erlangten aber kein Diebesgut. Im dritten Fall wurde am 22.05.2024 zwischen 02:45 Uhr und 03:15 Uhr eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten in allen Fällen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Einen Verkehrsunfall hat ein 26-jähriger Mann aus Leer gegen 20:00 Uhr auf der Alten Landstraße verursacht. Der Mann fuhr mit seinem Pkw in die Berme und entfernte sich anschließend fußläufig von der Unfallörtlichkeit. Durch die Polizeibeamten konnte der Fahrzeugführer zirka 200 Meter entfernt von der Unfallstelle angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Weener - Bereits am 18.05.2024 kam es gegen 12:10 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Kirchhofstraße zu einer sexuellen Belästigung. Einer Frau aus Weener ist dabei durch eine männliche Person an das Gesäß gefasst worden. Beschrieben wird die Person als zirka 170 cm groß, zirka 20 Jahre alt, schlank und gepflegt. Bekleidet war die Person mit einem hellen T-Shirt und einer kurzen Hose. Sie soll sich zuvor bereits in einer nahegelegenen Drogerie aufgehalten haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell