Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autoreifen gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht auf Sonntag gerieten Autoreifen in das Visier eines Diebes. Der Unbekannte hatte sich in Sömmerda einem Autohandel genähert. An einem Mercedes AMG erspähte er schließlich seine spätere Beute. Er schraubte die vier Kompletträder ab und verschwand mit seiner wuchtigen Beute im Wert von 4.000 Euro. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

