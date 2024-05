Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodieb hinterlässt großen Schaden

Erfurt (ots)

Sonntagmorgen versuchte ein Autodieb sein Glück an einem Mercedes Sprinter. Der Unbekannte war zunächst auf das Gelände eines Autohandels im Erfurter Süden gelangt. Dort machte er sich ans Werk und entfernte u.a. eine Glasscheibe, den Kühlergrill und einen Scheinwerfer. Am Zündschloss scheiterte er jedoch, sodass er ohne einen fahrbaren Untersatz flüchtete. Er erbeutete Fahrzeugteile im Wert von etwa 1.000 Euro und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

